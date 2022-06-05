Японский премьер поручил провести анализ последствий ракетных пусков КНДР

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указание соответствующим ведомствам проанализировать последствия осуществленных КНДР в воскресенье серии ракетных пусков, сообщил офис премьера.

Отмечается, что глава правительства потребовал приложить максимум усилий, чтобы в результате анализа "обеспечить оповещение населения, а также безопасность авиационного и морского сообщения, предусмотреть меры на случай непредвиденных обстоятельств".

Как сообщило ранее агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных, Северная Корея, вероятно, осуществила пуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

Японский телеканал NHK информировал, что, по оценкам источников, ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии.