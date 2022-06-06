ЕС с 4 июня отменил на год пошлины на товары из Украины

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Регламент Европейского парламента и Совета ЕС о временных мерах по либерализации торговли, освобождающих на год украинский экспорт от пошлин, вступил в силу 4 июня, сообщило Минэкономики Украины.

"Это решение дополняет возможности, которые наши экспортеры имеют в соответствии с соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Теперь тарифы, прописанные в соглашении, будут временно приостановлены", - отметило ведомство.

Речь идет о пошлинах для промышленной продукции, приостановке применения системы входных цен для фруктов и овощей и всех тарифных квот для сельскохозяйственной продукции, а также о приостановке антидемпинговых пошлин на импорт товаров происхождением из Украины и применения глобальных защитных мер в отношении украинских товаров.

В свою очередь, либерализация торговых отношений предполагает, что Украина будет соблюдать европейские правила. Это правила, касающиеся происхождения товаров, отказа от любых новых ограничений на импорт из ЕС, уважения Украины к демократическим принципам, правам человека и основным свободам, верховенству права, борьбе с коррупцией.

По данным ведомства, сейчас ЕС – крупнейший торговый партнер Украины. В 2021 году на Евросоюз приходилось 39% общего объема торговли Украины. Объем товарооборота вырос на 35% и составил $62,5 млрд.

Украина экспортирует в Европейский союз, в первую очередь, черные металлы, руды, электромашины, масло и зерно. "Мы рассчитываем, что либерализация торговли поможет нашим экспортерам усилить позиции в этих и других товарных нишах", - добавило Минэкономики.