Украина в I полугодии снизила экспорт кокса и полукокса на 97,4%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В январе-июне 2022 года Украина снизила экспорт кокса и полукокса на 97,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 3,697 тыс. тонн, следует из данных Государственной таможенной службы.

В денежном выражении экспорт кокса и полукокса упал на 97,1% - до $987 тыс. Продукция поставлена в Венгрию (43,6% поставок в денежном выражении), Грузию (38,6%) и Турцию (17,8%).

В январе-июне страна импортировала 302,369 тыс. тонн кокса и полукокса, что на 75,8% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении импорт возрос в 2,8 раза - до $145,638 млн. Ввоз осуществлялся в основном из России (52%), Чехии (14,9%) и Польши (22,8%).

В 2021 году Украина увеличила экспорт кокса и полукокса в 3,3 раза - до 194,535 тыс. тонн. В денежном выражении он возрос в 4,8 раза - до $41,838 млн. Поставки осуществлялись в основном в Казахстан (29%), Турцию (20,1%) и Алжир (15,8%). Импортировала Украина 789,903 тыс. тонн кокса и полукокса за прошлый год (рост в 2,1 раза). В денежном выражении импорт возрос в 4,3 раза - до $351,238 млн. Ввоз осуществлялся в основном из России (65,5%), Чехии (20%) и Польши (8,45%).

За первое полугодие Украина снизила импорт никелевых руд и концентрата на 50,2% к уровню того же периода прошлого года - до 307,752 тыс. тонн. В денежном выражении импорт никелевых руд сократился на 51,5% - до $14,043 млн. Ввоз осуществлялся из Гватемалы (100% поставок в денежном выражении).

Экспорт и реэкспорт этой продукции в этом году, как и в первом полугодии прошлого года, не осуществлялся.

Никелевую руду импортирует Побужский ферроникелевый комбинат (входит в группу Solway). Он перерабатывает около 1,2 млн тонн руды в год.

Импорт алюминиевых руд и концентрата (бокситов) в первом полугодии текущего года упал на 64,7% - до 938,221 тыс. тонн. В денежном выражении падение составило 60,8%, поставлено продукции на $47,324 млн.

При этом импорт осуществлялся в основном из Гвинеи (59,9% поставок в денежном выражении), Бразилии (27,7%) и Ганы (7,6%). На Украину бокситы импортирует Николаевский глиноземный завод.

Экспорт титаносодержащих руд и концентрата сократился на 46,2% - до 157,296 тыс. тонн. В денежном выражении он уменьшился на 21,1% - до $60,645 млн.

Поставки были в основном Чехию (52,2% в денежном выражении), США (15,3%) и Китай (6,7%).

Украина в январе-июне-2022 импортировала 100 тонн аналогичной продукции из Сенегала на сумму $138 тыс., тогда как в январе-июне 2021 года ввезла 446 тонн титаносодержащих руд на $400 тыс. из Сенегала (93,5%) и Германии (6,5%),

Титаносодержащие руды в стране добывают в основном в ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управлении которого находятся Вольногорский горно-металлургический комбинат (Днепропетровская область) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (Житомирская область).

Украинские горнорудные предприятия в январе-июне 2022 года сократили экспорт железорудного сырья (ЖРС) на 24,2% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 17 млн 11,148 тыс. тонн. Валютная выручка от экспорта ЖРС упала на 44,8% - до $2,159 млрд. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Словакию (18,7% поставок в денежном выражении), Китай (17,6%) и Польшу (14,7%), показали данные ГТС.

На Украину за отчетный период было ввезено 13 тонн ЖРС на $24 тыс., тогда как в январе-июне 2021 года 1,133 тыс. тонн на $129 тыс. Импорт в текущем году осуществлялся из Британии (84,6% поставок в денежном выражении), РФ и Италии (по 7,7%).

Экспорт передельного чугуна за шесть месяцев сократился на 57,1% - до 633,994 тыс. тонн. В стоимостном выражении он упал на 53,6% - до $335,606 млн. Экспорт осуществлялся в основном в США (34,4% поставок в денежном выражении), Польшу (32,1%) и Турцию (13%).

В январе-июне текущего года Украина импортировала 15 тонн чугуна из Германии на $25 тыс., тогда как за 6 месяцев прошлого года - 133 тонны на $138 тыс. из Германии (58%), РФ (33,3%) и Словакии (8,7%).

Экспорт ферросплавов снизился на 27,2% - до 232,596 тыс. тонн. В стоимостном выражении показатель вырос на 2% - до $420,518 млн.

При этом основной экспорт осуществлялся в Польшу (55,8% поставок в денежном выражении), Нидерланды (9,7%) и Румынию (7,1%).

Кроме того, за этот период Украина импортировала 14,941 тыс. тонн ферросплавов, что на 45,7% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении импорт сократился на 26,1% - до $54,361 млн. Ввоз осуществлялся в основном из Норвегии (30,2%), Китая (16,8%) и Бразилии (16,2%).

Импорт в страну марганцевой руды и концентрата упал на 25% - до 135,021 тыс. тонн, в стоимостном выражении - на 17,5%, до $17,963 млн. При этом ввоз осуществлялся из Ганы (99,9% поставок в денежном выражении) и Бельгии (0,1%).

За 6 месяцев Украина не поставляла марганцевую руду и концентрат за рубеж.

На Украине добывают и обогащают марганцевую руду Покровский (ранее - Орджоникидзевский) и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (оба - Днепропетровская область). Потребителями марганцевой руды являются ферросплавные предприятия.