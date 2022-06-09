Водителя авто, наехавшего на школьников в Берлине, сочли психически больным

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В полиции и прокуратуре Берлина пришли к выводу, что водитель автомобиля наехал на группу школьников в Шарлоттенбурге потому, что является психически нездоровым человеком.

"В настоящий момент есть указания на то, что речь идет об умышленном преступлении предположительно психически больного человека. Расследование продолжается во всех направлениях", - говорится в опубликованном в четверг сообщении полиции и прокуратуры.

Накануне утром автомобиль в берлинском районе Шарлоттенбург наехал на группу из 24 школьников из Гессена. Машина двигалась по улице Курфюрстендамм в направлении площади Виттенбергплатц и выехала на тротуар, сбив нескольких человек. Затем машина снова съехала на проезжую часть, задела еще одного человека, столкнулась с другим автомобилем и в итоге врезалась в витрину магазина. Очевидцы задержали водителя и передали его полиции.

Одна их учительниц, сопровождавших группу, погибла на месте, вторая получила тяжелые ранения. Семь школьников попали в больницу также с тяжелыми ранениями, еще семеро получили легкие травмы. Помимо этого, пострадали 17 пассажиров, 50 человек обратились за помощью психологов.

Водителю, по данным полиции, 29 лет, он живет в Берлине и ехал на машине своей сестры. Ему тоже понадобилась медицинская помощь, в настоящий момент он задержан.