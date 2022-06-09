Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Водителя авто, наехавшего на школьников в Берлине, сочли психически больным

Водителя авто, наехавшего на школьников в Берлине, сочли психически больным
Фото: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В полиции и прокуратуре Берлина пришли к выводу, что водитель автомобиля наехал на группу школьников в Шарлоттенбурге потому, что является психически нездоровым человеком.

"В настоящий момент есть указания на то, что речь идет об умышленном преступлении предположительно психически больного человека. Расследование продолжается во всех направлениях", - говорится в опубликованном в четверг сообщении полиции и прокуратуры.

Накануне утром автомобиль в берлинском районе Шарлоттенбург наехал на группу из 24 школьников из Гессена. Машина двигалась по улице Курфюрстендамм в направлении площади Виттенбергплатц и выехала на тротуар, сбив нескольких человек. Затем машина снова съехала на проезжую часть, задела еще одного человека, столкнулась с другим автомобилем и в итоге врезалась в витрину магазина. Очевидцы задержали водителя и передали его полиции.

Одна их учительниц, сопровождавших группу, погибла на месте, вторая получила тяжелые ранения. Семь школьников попали в больницу также с тяжелыми ранениями, еще семеро получили легкие травмы. Помимо этого, пострадали 17 пассажиров, 50 человек обратились за помощью психологов.

Водителю, по данным полиции, 29 лет, он живет в Берлине и ехал на машине своей сестры. Ему тоже понадобилась медицинская помощь, в настоящий момент он задержан.

В Берлине автомобиль въехал в толпу людей

7
Берлин Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко заявил, что РФ выделит Белоруссии $1,5 млрд на проекты импортозамещения

Новая Конституция лишила Назарбаева и его семью части привилегий

Новая Конституция лишила Назарбаева и его семью части привилегий

Цены на нефть продолжили рост после достижения максимумов накануне

Цены на нефть продолжили рост после достижения максимумов накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 9 июня

США предупредили Пхеньян о решительном ответе в случае ядерного испытания

США предупредили Пхеньян о решительном ответе в случае ядерного испытания

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с египетским спутником связи

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с египетским спутником связи

Франция, Германия, Великобритания и США одобрили резолюцию МАГАТЭ по Ирану

Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ

Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ

Глава ДНР отправил в отставку правительство и премьера республики

Глава ДНР отправил в отставку правительство и премьера республики
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });