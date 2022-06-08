Премьер Эстонии призвала НАТО перейти от позиции сдерживания к обороне

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) считает, что НАТО должно перейти от позиции сдерживания к обороне, которая сделает невозможной идею нападения на страны альянса, сообщила пресс-служба правительства страны.

"События на Украине ясно показывают, что НАТО необходимо усиление присутствия на восточном крыле. Для этого НАТО необходимо быстро перейти от позиции сдерживания к обороне. Сильная оборона является также лучшим сдерживающим фактором, чтобы сделать невозможной идею нападения на союзников по НАТО", - заявила Каллас в среду на видеовстрече глав правительств стран Балтии с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Она отметила, что "в новых условиях безопасности НАТО должна быть готова противостоять всеобъемлющим угрозам в долгосрочной перспективе".

Премьер Эстонии подчеркнула, что страны Балтии выступают за усиление присутствия НАТО в регионе Балтийского моря на суше, на море и в воздухе.

Важнейшей задачей НАТО на ближайшие годы, по ее словам, является укрепление коллективной обороны. Она добавила, что Эстония поддерживает быстрое вступление в альянс Финляндии и Швеции.

Саммит НАТО пройдет в Мадриде 29-30 июня. В дополнение к решениям о сдерживании и обороне на саммите планируется принять новую Стратегическую концепцию НАТО. В ней излагаются оперативные цели Североатлантического союза и содержатся рекомендации по использованию политических и военных средств в ближайшие годы. Нынешняя концепция была одобрена странами НАТО в Лиссабоне в 2010 году.