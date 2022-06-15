США продолжают поиск путей снижения цен на нефть для сокращения доходов России

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Нефтяные доходы России, несмотря на снижение объемов экспорта нефти, продолжают расти, и Соединенным Штатам совместно с их союзниками надо найти способы для их сокращения, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

По сообщениям СМИ, чиновник, выступая в сенатском комитете по ассигнованиям, сказал, что в качестве одной из мер Соединенные Штаты обсуждают с европейскими и азиатскими союзниками различные способы, с помощью которых удастся ограничить цены на российскую нефть, поскольку высокие цены компенсируют снижение объемов добычи и экспорта.

"Таким образом, цель состоит в том, чтобы убедиться, что удастся снизить доходы, которые они могут получить от продажи своей нефти в будущем", - сказал Адейемо, добавив, что в противном случае Россия напрямую выигрывает от повышения цен в связи с ситуацией вокруг Украины.

Он, однако, отказался предоставить подробную информацию о ходе переговоров с союзниками, заявив, что такая информация будет зарезервирована для секретного брифинга для сенаторов.

В ответ на вопрос о том, почему Вашингтон не ввел полное торговое эмбарго в отношении России, Адейемо сказал, что такой шаг окажет "в лучшем случае лишь незначительное влияние на российскую экономику", учитывая ограниченный объем торговли между двумя странами.

Замминистра также не представил информацию, касающуюся широкого применения вторичных санкций в отношении стран и компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией, отметив только, что некоторые действия предпринимаются против отдельных фирм.

Он также сказал, что хочет сотрудничать с Конгрессом, чтобы получить больше регулирующих полномочий в отношении криптовалютных рынков и бирж, чтобы гарантировать, что цифровые активы не используются для обхода санкций.