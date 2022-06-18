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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Талибы сообщили о ликвидации напавших на индуистский храм в Кабуле

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Нападение на индуистский храм в Кабуле закончилось ликвидацией напавших, сообщает подконтрольное движению "Талибан" (запрещено в России) государственное информационное агентство Bakhtar.

"Силовикам удалось оперативно сдержать нападение и в короткие сроки ликвидировать нападавших. В результате нападения преступников один гражданин Индии погиб, еще двое индусов получили ранения", - сообщает агентство.

Другие подробности произошедшего не сообщаются. Перед этим информационное агентство Aamaj News сообщило, что в субботу в индуистском храме Ахль аль-Хинуд в квартале Карте Парван на севере Кабула прогремело не менее пяти взрывов, район оцеплен боевиками "Талибан", началось боестолкновение.

В свою очередь, представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что его страна "глубоко обеспокоена" сообщениями о нападении на храм, и внимательно следит за этим событием, сообщают афганские СМИ.

Накануне в результате взрыва в мечети приграничного с Таджикистаном уезда Имам-Сахиб провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана погиб один, ранено семь человек, сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на представителя полицейского управления талибов в Кундузе Обайдулла Абеди. По его словам, состояние раненых удовлетворительное, природа инцидента выясняется.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за оба нападения.

Кабул Афганистан
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