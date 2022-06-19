Четыре человека погибли в результате взрыва в Кабуле

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В результате взрыва в северном квартале Кабула Хайрхана погибли четыре человека, еще четверо ранены, сообщает информационное агентство Aamaj News.

Сообщается, что был подорван заминированный автомобиль.

Это уже третий подобный инцидент в Афганистане за последние трое суток. Накануне в афганской столице было совершено нападение на индуистский храм Ахль аль-Хинуд в квартале Карте Парван. Перед этим в пятницу произошел взрыв в мечети приграничного с Таджикистаном уезда Имам-Сахиб провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана. В результате этих происшествий есть погибшие и раненые.