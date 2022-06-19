ИГИЛ взяла на себя ответственность за вчерашнее нападение на индуистский храм в Кабуле

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за вчерашнее нападение на индуистский храм в Кабуле, сообщает информационное агентство Aamaj News.

В субботу в индуистском храме Ахль аль-Хинуд в квартале Карте Парван на севере Кабула произошло не менее пяти взрывов, район был оцеплен боевиками "Талибан", началась перестрелка, сообщило агентство накануне.

К вечеру субботы подконтрольное движению "Талибан" (запрещено в России) афганское государственное информагентство Bakhtar сообщило, что нападение закончилось ликвидацией напавших.

"Силовикам удалось оперативно сдержать нападение и в короткие сроки ликвидировать нападавших. В результате нападения преступников один гражданин Индии погиб, еще двое индусов получили ранения", - говорилось в сообщении.

Талибы заявили, что в результате нападения кроме индусов, погиб один участник движения, еще семеро получили ранения.

Другие подробности произошедшего не сообщаются.

До этого в пятницу в результате взрыва в мечети приграничного с Таджикистаном уезда Имам-Сахиб провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана погиб один человек, ранено семеро, сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на представителя полицейского управления талибов в Кундузе Обайдулла Абеди. По его словам, состояние раненых удовлетворительное, обстоятельства инцидента выясняются.