Что случилось этой ночью: вторник, 28 июня

Интервью Медведева "Аргументам и фактам", задержание в Москве Ильи Яшина и обнаружение в США фуры с телами десятков мигрантов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украинские военные группами покидают Лисичанск и пытаются пробиваться в Северск, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. По его словам, накануне украинские военные "пытались пройти через Верхнекаменку в сторону Северска, но под ударами союзной артиллерии и российских ВКС несколько колонн потеряли".

- Оппозиционера Илью Яшина задержали в парке в Москве вечером в понедельник. Его доставили в ОВД Лужники. По словам адвоката, политику вменяют статью о неповиновении полицейскому, предусматривающую до 15 суток административного ареста. Также адвокат сообщил, что его не пустили к его подзащитному.

- G7 изучит возможность введения "потолка" цен на российский газ. По данным Bloomberg, лидеры стран "семерки" намерены поручить профильным министерствам изучить возможность введения ограничения цен на покупку газа из России.

- Дмитрий Медведев дал интервью "Аргументам и фактам". В нем зампред Совбеза РФ выразил мнение, что вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне, если она посягнет на Крым, предположил, что санкции Запада надолго, но к краху России не приведут, а также заявил, что по-прежнему верит в девиз "свобода - лучше, чем несвобода", и применил его к событиям на Украине.

- Фуру с 46 телами мигрантов обнаружили в Техасе. Еще 16 человек были найдены живыми и доставлены в медучреждение. Предположительно, все погибшие - мигранты, которые пытались незаконно пересечь границу США.

- В США три человека погибли и полсотни получили ранения при сходе поезда с рельсов в штате Миссури. Восемь пассажирских вагонов и два локомотива сошли с рельсов в результате столкновения с самосвалом.