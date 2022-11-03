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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Премьер Израиля Лапид признал поражение на выборах

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Яир Лапид, который руководит партией "Еш Атид", в четверг признал поражение на выборах, сообщают израильские СМИ со ссылкой на его канцелярию.

Отмечается, что Лапид также направил поздравления Биньямину Нетаньяху, который возглавляет партию "Ликуд".

Согласно заявлению канцелярии Лапида, он поручил своему офису подготовить организованную передачу власти.

Блок правых партий во главе с экс-премьером Биньямином Нетаньяху по итогам подсчета 99% голосов на парламентских выборах может рассчитывать на 64 мандата из 120 в Кнессете.

Окончательные результаты голосования будут опубликованы, как ожидается, 4 ноября. Затем 9 ноября председатель Центризбиркома передаст президенту отчет об итогах голосования, и после этого президент начнет консультации с представителями партий, по итогам которых он в течение семи дней должен будет поручить одному из кандидатов сформировать правительство. У получившего мандат на формирование правительства политика есть 28 дней на выполнение этой задачи. Если ему не удается это сделать в такой срок, то он может запросить у президента еще 14 дней дополнительно.

Парламентские выборы прошли в Израиле 1 ноября. Эти выборы стали пятыми в стране за последние три года.

Израиль Яир Лапид Биньямин Нетаньяху Еш Атид
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