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В Германии руководство Wirecard заподозрили в отмывании

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Германии прокуроры проверяют топ-менеджеров финтех-компании Wirecard AG на предмет возможного отмывания средств. Проверки связаны с несколькими делами о ввозможном отмывании в Wirecard, при этом самые старые из них относятся к 2010 году, сообщила Dow Jones представитель прокуратуры Мюнхена.

По меньшей мере два расследования касаются деятельности компании в США.

В 2010 году расследование ФБР в отношении гражданина Германии, живущего во Флориде, установило что он предположительно управлял нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств для выплаты незаконной прибыли от ставок в онлайн-казино. Согласно документам, с которыми ознакомилось издание The Wall Street Journal, банковский бизнес Wirecard был связан с переводом части этих денег.

В конце 2015 года германские прокуроры провели обыск в офисах Wirecard по запросу властей США, которые проводили расследование, касающееся отмывания денег, сообщила представитель прокуратуры, не предоставив дополнительной информации.

Скандал вокруг Wirecard разразился в конце июня, когда аудиторы EY не смогли подтвердить наличие 1,9 млрд евро на трастовых счетах компании в филиппинских банках. Совет управляющих компании признал, что этих средств, возможно, вообще не существовало. Компания в результате не смогла опубликовать годовой отчет и отозвала отчетность за предыдущие периоды. Wirecard подала в суд заявление о начале процедуры банкротства.

Глава Wirecard Маркус Браун ушел в отставку и вскоре был задержан по подозрению в искажении финансовой отчетности. Также на этой неделе прокуратура арестовала управляющего директора дубайского подразделения Wirecard Оливера Белленхауса в рамках расследования по делу о махинациях с доходами компании.

Wirecard Германия США EY Deutsche Bank Маркус Браун

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