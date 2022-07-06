Германия упростила получение разрешения на постоянное жительство для мигрантов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Десятки тысяч мигрантов смогут легально остаться в Германии после того, как в стране приняли закон, упрощающий им получение документов на постоянное жительство, сообщает в среду Associated Press (AP).

"Мы хотим, чтобы у людей, уже обосновавшихся здесь, были хорошие возможности", - цитирует AP слова министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

"Также благодаря этому закону мы положим конец бюрократии и неопределенности для людей, которые стали частью общества", - добавила она.

Новая мера затронет около 136 тыс. человек, которые проживают в Германии как минимум в течение пяти лет.

В то же время эти люди должны иметь достойный заработок, говорить по-немецки и доказать, что они хорошо влились в общество.

Те, кто подпадает под необходимые требования, могут сначала подать заявление на получение статуса на пребывание в Германии сроком на один год, а затем – на получение постоянного вида на жительство в стране.

Люди младше 27 лет могут подать заявление на постоянное жительство после того, как они проживут в стране не менее трех лет.

У специалистов по информационным технологиям, а также у некоторых других специалистов, в которых нуждается Германия, будет возможность переехать вместе с семьей, раньше это было невозможно. Кроме того, закон позволит упростить устройство на курсы немецкого языка для беженцев, а также облегчит депортацию преступников.