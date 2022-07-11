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Правящая партия Японии одержала победу на выборах в верхнюю палату парламента

Правящая партия Японии одержала победу на выборах в верхнюю палату парламента
Фото: Toru Hanai / Pool/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии одержала победу на выборах в верхнюю палату парламента, сообщает NHK.

ЛДП получит 63 места в парламенте, еще 13 мандатов получат члены партии "Комэйто", входящей в правящую коалицию. Таким образом, блок будут представлять 76 парламентариев из 125.

"Партия инноваций Японии", поддерживающая поправки к Конституции вместе с правящей коалицией, получит 12 мест в верхней палате парламента.

При этом для организации референдума о поправках необходимо получить 2/3 голосов в обеих палатах. Ранее представители ЛДП высказывались за изменение Конституции 1947 года.

Выборы в Японии прошли через два дня после убийства экс-премьера Синдзо Абэ. Японский премьер Фумио Кисида назвал эту ситуацию "жестоким вызовом для японской демократии".

Япония
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