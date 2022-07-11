Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

На границе России и Грузии открыли 12 дополнительных полос для транспорта

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - На пропускном пункте Верхний Ларс по направлению на выезд из России в Грузию открыли 12 дополнительных полос движения для легковых машин, сообщила пресс-служба отделения по связям с общественностью Северо-Кавказского таможенного управления.

Там добавили, что это позволило увеличить пропускную способность пункта и в десять раз сократить пробку перед ним.

По состоянию на вечер понедельника, выезда из России ожидают 100 автомобилей. 6 июля таможенники сообщали, что выезда в Грузию ожидали полторы тысячи машин.

ФТС Грузия Верхний Ларс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 11 июля

Президент Бразилии заявил о договоренности на поставки дизеля из РФ

Президент Бразилии заявил о договоренности на поставки дизеля из РФ

Ринат Ахметов передаст медиабизнес на Украине государству

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Экс-главу F1 Экклстоуна обвинили в мошенничестве на сумму 400 млн фунтов

В ЕК не нашли противоречий санкциям в возврате турбин "Северного потока"

В ЕК не нашли противоречий санкциям в возврате турбин "Северного потока"

Понедельник стал самым жарким днем лета в Москве

Понедельник стал самым жарким днем лета в Москве

Ограничения транзита через Литву затронули 15% всего грузопотока в Калининград

Туроператоры заверили россиян в безопасности отдыха на Шри-Ланке

Взрывчатка найдена на пути машины главы временной администрации Херсонской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });