На границе России и Грузии открыли 12 дополнительных полос для транспорта

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - На пропускном пункте Верхний Ларс по направлению на выезд из России в Грузию открыли 12 дополнительных полос движения для легковых машин, сообщила пресс-служба отделения по связям с общественностью Северо-Кавказского таможенного управления.

Там добавили, что это позволило увеличить пропускную способность пункта и в десять раз сократить пробку перед ним.

По состоянию на вечер понедельника, выезда из России ожидают 100 автомобилей. 6 июля таможенники сообщали, что выезда в Грузию ожидали полторы тысячи машин.