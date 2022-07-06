Таможня предупредила россиян о 1,5-тысячной очереди из машин на границе с Грузией

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - На границе с Грузией россияне создали очередь из полутора тысяч автомобилей после отмены ограничений на выезд из России в это государство, сообщила Федеральная таможенная служба.

Это данные на 6 июля по автомобильному пункту пропуска Верхний Ларс.

"Гражданам, планирующим поездку в Грузию, необходимо учитывать эту информацию, - говорится в сообщении пресс-службы ФТС, поступившем в среду в "Интерфакс". - Актуальная информация о ситуации перед пунктом пропуска размещена на сайте Северо-Кавказского таможенного управления".

Хотя проектной мощностью пункта предусмотрено перемещение 200 автомобилей в сутки, "фактически таможенники пропускают в десять раз больше транспортных средств".

"За последние сутки через Верхний Ларс из России выехали 1273 машины, въехали - 902 машины. Обращаем внимание, что, несмотря на работу таможни в усиленном режиме, очередь перед пунктом пропуска не сокращается и беспрерывно пополняется вновь подъезжающими авто", - отметили в ФТС.

Появление очереди таможенники связывают "с тем, что 18 мая сняты ограничения на перемещение физических лиц в Грузию, а также с сезоном отпусков".