Китайский грузовик "Тяньчжоу-3" проведёт около недели на орбите в автономном полёте

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3", который в воскресенье отстыковался от национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", проведёт около недели в автономном полёте до прибытия на станцию экспериментального модуля "Вэньтянь", сообщил представитель Китайской академии космических технологий (CAST).

"Тяньчжоу-3" перешел в состояние автономного полета. Сведение корабля с орбиты начнётся после того, как экспериментальный модуль "Вэньтянь" будет успешно запущен и состыкован с космической станцией", - сообщил представитель в эфире Центрального телевидения Китая (CCTV).

Он отметил, что перед сведением с орбиты будет проведён ряд проверок, однако не уточнил причину недельного ожидания и выбранной очерёдности операций.

По плану Управления программы пилотируемых полётов Китая, экспериментальный модуль "Вэньтянь" отправится к станции 24 июля и в тот же день в автономном режиме пристыкуется к базовому модулю станции "Тяньхэ", после чего действующий экипаж приступит к подготовке модуля к введению в эксплуатацию.

Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" отстыковался от базового модуля "Тяньхэ" национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун" в воскресенье утром. Корабль прибыл на станцию 20 сентября прошлого года и провёл в составе её орбитальной группировки почти 10 месяцев. Он доставил на станцию около шести тонн припасов и оборудования.