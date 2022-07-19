Зеленский сменил руководителей управлений СБУ в четырех областях

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей управлений Службы безопасности Украины в Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях, уволил руководителя Житомирского облуправления спецслужбы и назначил главу Харьковского облуправления СБУ.

Указами №507/2022 и №515/2022 от 19 июля, тексты которых опубликованы на сайте главы государства во вторник, президент уволил Руслана Григоренко с должности главы управления СБУ в Сумской области и назначил на эту должность Эдуарда Федорова.

Указами №508/2022 и №512/2022 от 19 июля Зеленский уволил Владимира Краснянского с поста руководителя управления СБУ в Днепропетровской области и назначил на эту должность Сергея Лысака. При этом указом №509/2022 глава государства освободил Лысака с поста начальника управления СБУ в Житомирской области.

Указами №№510/2022, 511/2022, 513/2022 и 514/2022 президент Украины поменял местами руководителей управлений СБУ в Закарпатской и Полтавской областях: Иван Рудницкий освобожден с должности главы Закарпатского облуправления спецслужбы и назначен главой Полтавской, а Евгений Борзилов уволен с должности Полтавского облуправления СБУ и назначен главой Закарпатской.

Кроме того, Зеленский подписал указ №516/2022 о назначении начальником управления СБУ в Харьковской области Александра Куця.

Должность руководителя Житомирского облуправления спецслужбы таким образом остается вакантной.

18 июля Зеленский подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка вместо Ивана Баканова.

17 июля указом президента Баканов был отстранен от обязанностей главы СБУ.

"Согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, утвержденного Законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей Главы Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ гласит, что "неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".