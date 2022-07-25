Иран не включит камеры МАГАТЭ для мониторинга на ядерных объектах, пока не заработает СВПД

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Тегеран не будет активировать работу камер МАГАТЭ, применяемых для мониторинга на иранских ядерных объектах, пока партнеры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не восстановят действие этого соглашения, передают западные СМИ со ссылкой на иранскую Организацию по атомной энергии.

"Мы не включим камеры МАГАТЭ, пока другая сторона не вернется к выполнению ядерной сделки", - приводят СМИ слова главы Организации по атомной энергии Мохаммада Эслами.

Со своей стороны, представитель иранского МИД Насер Канаани выступил с критикой в адрес гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за, по его словам, "непрофессиональные, несправедливые и неконструктивные взгляды" в отношении ядерной программы Тегерана.

Он также заявил, что Иран надеется на скорое восстановление действия СВПД.

"Иран привержен переговорам и продолжит в таком же духе, пока не будет достигнута хорошая и надежная сделка", - подчеркнул Канаани.

СМИ напоминают, что в июне Тегеран проинформировал МАГАТЭ о том, что вывел из строя оборудование агентства, в том числе выключил 27 камер, установленных в 2015 году. Такие шаги со стороны Ирана последовали после того, как Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию с критикой Ирана за недостаточное раскрытие информации по своей ядерной программе. 30 членов Совета поддержали резолюцию, но двое - Россия и Китай - проголосовали против документа. Индия, Ливия и Пакистан воздержались.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" посредников - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Выход из сделки и переговоры

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Последний раунд прервался в марте и до сих пор не возобновился.

Официальные лица в США и других западных странах неоднократно предупреждали, что у Ирана остается все меньше времени для заключения соглашения по восстановлению СВПД.