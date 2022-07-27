Испания выдала РФ бывшую топ-менеджера банка, обвиняемую в хищении более 560 млн руб.

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Испания экстрадирует в Россию бывшую и.о. председателя правления тюменского банка Инессу Бранденбург, обвиняемую в хищении более 560 млн рублей, сообщила в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Королевства Испания экстрадирована гражданка Российской Федерации Инесса Бранденбург. Она обвиняется в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - сказала Волк.

По ее словам, в 2018 году Бранденбург являлась исполняющей обязанности председателя правления одного из тюменских банков.

По версии следствия, она воспользовалась служебным положением, чтобы получить доступ к хранилищу наличных денег.

"Вместе с другими лицами злоумышленница похитила более 560 млн рублей, которые вместе с помощником вынесла из здания банка в спортивных сумках", - сообщила Волк.

Пока кража не была обнаружена, обвиняемая "на арендованном самолете добралась до Москвы, после чего вылетела за границу".

Следователем Следственного управления УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (хищение).

"Трое участников хищения были задержаны и приговорены судом к различным срокам лишения свободы. Инесса Бранденбург и еще один предполагаемый соучастник объявлены в международный розыск по каналам Интерпола", - сказала представитель МВД РФ.

В сентябре минувшего года женщина была задержана на территории Испании. "Ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о ее выдаче было удовлетворено. Сегодня в аэропорту г. Мадрида женщину передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - заявила Волк.