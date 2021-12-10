Испания экстрадировала в РФ обвиняемого во взятке адвоката и телефонного мошенника

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Россию из Испании состоялась двойная экстрадиция - обвиняемого во взятке в особо крупном размере адвоката Алексея Пригоды и телефонного мошенника Валерия Коваленко, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам в пятницу.

По ее словам, в 2012-2013 годах адвокат Пригода и ряд должностных лиц получили крупную взятку от генерального директора строительной компании из Уфы за заключение договора аренды земельного участка в нарушение законодательства.

"На расчетный счет адвокатского кабинета фигуранта было перечислено более 16 млн рублей. Кроме того, сообщникам оформлены в собственность десять квартир в строящихся домах стоимостью более 57 млн рублей", - сказала Волк.

В январе 2014 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки). Обвиняемый покинул Россию и был объявлен в международный розыск, а впоследствии был задержан в Испании, добавила официальный представитель МВД.

Экстрадированный из Испании Коваленко является фигурантом организованной группы, участники которой обманывали покупателей БАДов по телефону, продолжила Волк.

"Аферисты убеждали собеседников, что они купили контрафактный товар, и теперь им полагается компенсация. Для ее получения якобы необходимо оплатить подоходный налог, транспортные расходы и другие услуги", - пояснила представитель ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Волк подчеркнула также, что обвиняемый может быть причастен более чем к 50 фактам противоправной деятельности.

На основании запроса Главного управления МВД России по Челябинской области весной 2020 года Коваленко был объявлен в международный розыск и спустя несколько месяцев задержан в Испании, сообщила официальный представитель МВД.