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Объявленная в международный розыск россиянка экстрадирована из Бразилии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Гражданка России экстрадирована из Бразилии в РФ, где она обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Федеративной Республики Бразилии экстрадирована Вероника Лебедева. В России она обвиняется в совершении мошенничества", - отметила Ирина Волк.

По данным следствия, в период с 2017 по 2018 год Вероника Лебедева была в сговоре с Денисом Асфандьяровым, с которым она подписала контракты с двумя строительными фирмами на поставку строительно-отделочных материалов. В обмен поставщик получил право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани. После получения предоплаты фигуранты не выполнили взятые на себя обязательства. Материальный ущерб составил более 67 млн рублей.

В сентябре 2020 года Веронику Лебедеву объявили в международный розыск на основании запроса МВД по Республике Татарстан.

"По запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в аэропорту Сан-Паулу представители компетентных органов Бразилии передали разыскиваемую сотрудникам российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - сообщила Волк.

Интерпол Ирина Волк МВД России
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