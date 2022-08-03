Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Львовской области базы с вооружением из Польши

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российские военные ракетами большой дальности уничтожили во Львовской области базу хранения с поступившим украинской армии из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что в результате удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Николаевке (ДНР) уничтожено свыше 50 человек личного состава противника. Кроме того, уничтожены шесть единиц автомобильной техники неприятеля.