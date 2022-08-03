Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Львовской области базы с вооружением из Польши

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российские военные ракетами большой дальности уничтожили во Львовской области базу хранения с поступившим украинской армии из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что в результате удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Николаевке (ДНР) уничтожено свыше 50 человек личного состава противника. Кроме того, уничтожены шесть единиц автомобильной техники неприятеля.

Хроника 24 февраля – 03 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Львовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шредер сообщил о готовности Путина к переговорам по Украине

Шольц заверил, что со стороны ФРГ нет препятствий для отправки в РФ турбины для "СП-1"

Шольц заверил, что со стороны ФРГ нет препятствий для отправки в РФ турбины для "СП-1"

ЕС предложил указывать в контрактах, что в импортируемой нефти нет составляющей из РФ

ЕС предложил указывать в контрактах, что в импортируемой нефти нет составляющей из РФ

Лавров сравнил визит Пелоси на Тайвань с подходом США к украинской ситуации

Лавров сравнил визит Пелоси на Тайвань с подходом США к украинской ситуации

Россиянин задержан в Южной Корее по подозрению в убийстве

Россиянин задержан в Южной Корее по подозрению в убийстве

Что случилось этой ночью: среда, 3 августа

Пелоси назвала целью визита на Тайвань демонстрацию поддержки США

Армия КНР проведет серию военных операций в защиту территориальной целостности

США призвали Россию принять предложение об обмене заключенными

США призвали Россию принять предложение об обмене заключенными

США готовы отреагировать на возможные шаги Китая в связи с визитом Пелоси на Тайвань

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });