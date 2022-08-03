Глава МВД Франции ужесточил меры против нарушающих правопорядок нелегальных иммигрантов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен разослал префектам инструкцию, в которой требует, чтобы заключение под стражу применялось в первую очередь к нелегальным иммигрантам, нарушившим общественный порядок.

"С точки зрения доктрины, линия ясна: задержание должно быть в первую очередь предназначено для иностранцев с неурегулированным статусом, которые несут ответственность за нарушение общественного порядка", - цитирует указание министра газета Le Figaro, в чьё распоряжение попал этот документ.

Издание обращает внимание на то, что такой порядок предписано соблюдать, даже если для этого необходимо освобождать места в переполненных центрах содержания под стражей, выпуская из них задержанных, не имеющих судимостей.

По оценке Le Figaro, это распоряжение показывает, что Дарманен, добивающийся отмены ограничений на выдворение любого иностранца, совершившего на территории Франции серьезное правонарушение, намерен идти еще дальше в ужесточении контроля над нелегалами, которые уже оказываются замешанными не только в воровстве и грабежах, но стали участвовать в столкновениях с правоохранителями и в разного рода криминальных бунтах.

В инструкции, в частности, речь идет о "необходимых мерах для повышения эффективности цепочки выдворения".