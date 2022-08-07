Число случаев COVID-19 в мире превысило 584 млн

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 584 млн 189 тыс. 61, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 417 тыс. 842 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число случаев COVID Число умерших пациентов США 92 млн 197 тыс. 380 1 млн 34 тыс. 152 Индия 44 млн 145 тыс. 709 526 689 Бразилия 33 млн 994 тыс. 470 679 758 Франция 34 млн 237 тыс. 67 153 577 (данные на 06.08) Германия 31 млн 228 тыс. 314 144 858 (данные на 06.08) Великобритания 23 млн 581 тыс. 994 185 761 (данные на 06.08) Италия 21 млн 286 тыс. 771 173 062 Южная Корея 20 млн 489 тыс. 128 25 263

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 825,7. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 152, Франции - 2 326 (данные на 06.08), Германии - 1 717 (данные на 06.08), Великобритании - 2 696 (данные на 04.08), Италия - 2 871, Южной Корее - 492. Сведения по США отсутствуют.