Число случаев COVID-19 в мире превысило 584 млн
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 584 млн 189 тыс. 61, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 417 тыс. 842 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.
|Число случаев COVID
|Число умерших пациентов
|США
|92 млн 197 тыс. 380
|1 млн 34 тыс. 152
|Индия
|44 млн 145 тыс. 709
|526 689
|Бразилия
|33 млн 994 тыс. 470
|679 758
|Франция
|34 млн 237 тыс. 67
|153 577 (данные на 06.08)
|Германия
|31 млн 228 тыс. 314
|144 858 (данные на 06.08)
|Великобритания
|23 млн 581 тыс. 994
|185 761 (данные на 06.08)
|Италия
|21 млн 286 тыс. 771
|173 062
|Южная Корея
|20 млн 489 тыс. 128
|25 263
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 825,7. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 152, Франции - 2 326 (данные на 06.08), Германии - 1 717 (данные на 06.08), Великобритании - 2 696 (данные на 04.08), Италия - 2 871, Южной Корее - 492. Сведения по США отсутствуют.