Под Краматорском уничтожены боевые машины американских РСЗО HIMARS

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Боевые машины американских реактивных систем залпового огня HIMARS уничтожены в районе Краматорска, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Очеретино, батарея самоходных артиллерийских установок "Акация" в районе Красное. А также - боевые машины американских реактивных систем залпового огня "Хаймарс" в районе Краматорска", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что подавлены три взвода РСЗО "Град" в районе населенных пунктов Кодема, Маяки и Адамовка, четыре артиллерийских взвода орудий "Мста-Б".

Кроме того, уничтожены два взвода орудий "Гиацинт-Б" противника на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Артёмовск, Веселое, Дзержинск, Максимильяновка и Антоновка (Донецкая народная республика), сказал Конашенков.