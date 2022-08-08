Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

В Тайваньском проливе возобновляется судоходство

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с судоходством в Тайваньском проливе, несмотря на начатые ранее КНР военные учения вокруг острова, в понедельник начала нормализоваться, сообщает Bloomberg со ссылкой на собранные агентством данные.

В частности, с субботы через зону маневров Народно-освободительной армии Китая (НОАК) южнее Тайваня проследовали более 40 судов. При этом четыре из шести зон учений КНР доступны для судоходства. Также наблюдатели отмечали нормализацию ситуации с воздушным сообщением в регионе.

Однако, уточняет Bloomberg, улучшение ситуации с морским и воздушным транспортом имело место еще до того, как ранее в понедельник НОАК объявила об очередных военных учениях в море и в воздушном пространстве вокруг острова Тайвань. Тем не менее, Пекин пока не обнародовал новых предупреждений для судов в этом районе.

Агентство поясняет, что Тайваньский пролив является крайне важным для перевозки грузов. Ранее из-за учений НОАК ряд судовладельцев запретил своим судам входить в пролив или приближаться к порту Гаосюн на юге Тайваня из-за его близости к зоне маневров НОАК.

НОАК проводит 6-15 августа учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря. Также военные учения Китая пройдут в части залива Бохайвань в северо-западной части Желтого моря - с 8 августа в течение месяца, и китайские власти направили предупреждения не входить в эти воды.

Обстановка в районе Тайваньского пролива обострилась в результате визита на прошлой неделе на Тайвань спикера Пелоси.

Тайвань Китай Таваньский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД Финляндии объяснил, когда россиянам могут отказать в туристической визе

МИД Финляндии объяснил, когда россиянам могут отказать в туристической визе

Власти эстонской Нарвы решили демонтировать памятник советскому Т-34

Военная операция на Украине

Глава временной администрации Запорожской области распорядился провести референдум

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о снижении мощности двух энергоблоков Запорожской АЭС после обстрела

Китай вновь проводит учения у берегов Тайваня

Военная операция на Украине

Открытие Антоновского моста через Днепр отложили из-за нового удара ВСУ

Генсек ООН поддержал усилия МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Генсек ООН поддержал усилия МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 августа

Валютные резервы Китая в июле неожиданно выросли более чем на 1%

В сторону Израиля пустили ракеты спустя минуты после вступления в силу перемирия

В сторону Израиля пустили ракеты спустя минуты после вступления в силу перемирия
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });