В Тайваньском проливе возобновляется судоходство

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с судоходством в Тайваньском проливе, несмотря на начатые ранее КНР военные учения вокруг острова, в понедельник начала нормализоваться, сообщает Bloomberg со ссылкой на собранные агентством данные.

В частности, с субботы через зону маневров Народно-освободительной армии Китая (НОАК) южнее Тайваня проследовали более 40 судов. При этом четыре из шести зон учений КНР доступны для судоходства. Также наблюдатели отмечали нормализацию ситуации с воздушным сообщением в регионе.

Однако, уточняет Bloomberg, улучшение ситуации с морским и воздушным транспортом имело место еще до того, как ранее в понедельник НОАК объявила об очередных военных учениях в море и в воздушном пространстве вокруг острова Тайвань. Тем не менее, Пекин пока не обнародовал новых предупреждений для судов в этом районе.

Агентство поясняет, что Тайваньский пролив является крайне важным для перевозки грузов. Ранее из-за учений НОАК ряд судовладельцев запретил своим судам входить в пролив или приближаться к порту Гаосюн на юге Тайваня из-за его близости к зоне маневров НОАК.

НОАК проводит 6-15 августа учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря. Также военные учения Китая пройдут в части залива Бохайвань в северо-западной части Желтого моря - с 8 августа в течение месяца, и китайские власти направили предупреждения не входить в эти воды.

Обстановка в районе Тайваньского пролива обострилась в результате визита на прошлой неделе на Тайвань спикера Пелоси.