Минобороны РФ сообщило о перехвате 17 снарядов HIMARS в Херсонской и Запорожской областях

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российскими средствами противовоздушной обороны перехвачено 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской и Запорожской областях, заявили в Минобороны РФ.

"Перехвачено 17 снарядов реактивной системы залпового огня "HIMARS" в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 264 самолета, 145 вертолетов, 1711 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4278 танков и других боевых бронированных машин, 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4785 единиц специальной военной автомобильной техники.

Конашенков также сообщил, что российская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по заглубленному командному пункту воздушных сил Украины в Винницкой области. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов в Черкасской области - более 300 снарядов к системам HIMARS, боеприпасы к гаубицам М777.