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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Минобороны РФ заявило об уничтожении 335 иностранных наемников за месяц на Украине

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что за четыре недели уничтожили 335 иностранных наёмников на Украине, в том числе 21 из США.

"Количество прибывающих на Украину наемников не перекрывает потери в их рядах. За указанный период достоверно подтверждено уничтожение трехсот тридцати пяти иностранных боевиков", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, еще 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины.

"По темпам убыли наёмников на Украине по-прежнему лидирует Польша. Уничтожены 99, выехало - 146 боевиков. Кроме того, за прошедшие четыре недели уничтожено 36 наемников из Канады, 33 из Румынии, 21 из США", - сказал Конашенков.

"За почти четыре недели - с 8 июля по 5 августа, - в результате наступательных действий российских Вооруженных Сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наёмников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192", - сообщил он.

По его данным, в то же время въехали на Украину для участия в боевых действиях еще 175 человек, в том числе 81 из Грузии.

Хроника 24 февраля – 09 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина
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