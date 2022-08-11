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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Канцлер ФРГ пообещал продолжить поставки дальнобойных вооружений на Украину

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг пообещал, что Германия будет и дальше поставлять Киеву вооружения в значительных объемах.

"Правительство решительно покончило с прежней политикой, и в связи с этим мы поставляем очень много вооружений, очень дальнобойных, очень эффективных. И мы продолжим делать это в ближайшем будущем", - цитирует газета Handelsblatt слова канцлера с пресс-конференции.

Однако он не стал уточнять подробности поставок немецких вооружений.

Также он заявил, что ситуация вокруг Украины является самым актуальным нынешним вызовом для ФРГ. Однако, заверил Шольц, Берлин подготовился к тому, что такое положение дел затронет всю Европу и целый мир.

Германия Украина
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