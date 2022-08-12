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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В Белоруссии завершили строительство нефтепровода между двумя НПЗ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Концерн "Белнефтехим" завершил строительство нефтепровода "Гомель-Горки", который соединил два белорусских НПЗ – "Нафтан" (Новополоцк, северо-запад, балтийское направление) и Мозырский (юго-восток, украинское направление).

"В первом полугодии завершена реализация нескольких значимых инвестиционных проектов, в том числе строительство магистрального нефтепровода "Гомель-Горки", - сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на председателя правления Андрея Рыбакова, который выступил на заседании совета "Белнефтехима" в пятницу.

Доклад Рыбакова был посвящен итогам работы предприятий нефтехимической отрасли в январе-июне 2022 года и задачам по выполнению прогноза социально-экономического развития на второе полугодие.

Решение о строительстве нефтепровода "Горки-Гомель" президент Белоруссии Александр Лукашенко принял в апреле 2020 года на фоне кризиса с поставками нефти из РФ. Тогда Белоруссия начала импорт танкерной нефти из альтернативных источников (Азербайджан, Норвегия, США, Саудовская Аравия) и появилась необходимость связать два белорусских НПЗ для оперативного распределения поступающей из портов (в основном из Одессы) нефти.

Планируется, что нефтепровод "Гомель-Горки" протяженностью 207 км и мощностью 6 млн тонн будет введен в эксплуатацию в конце 2022 года.

Белоруссия Белнефтехим Нафтан Новополоцк
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