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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Число пострадавших при взрыве в ереванском ТЦ достигло 57

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU -- Один человек погиб, еще 57 получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов, сообщили в Минздраве Армении.

В ведомстве отметили, что состояние 36 - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

Взрыв в торговом центре Еревана

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Армения Ереван
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