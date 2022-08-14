Число пострадавших при взрыве в ереванском ТЦ достигло 57

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU -- Один человек погиб, еще 57 получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов, сообщили в Минздраве Армении.

В ведомстве отметили, что состояние 36 - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.