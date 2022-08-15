Что случилось этой ночью: понедельник, 15 августа

Последствия взрывов в Ереване, утечка неизвестного вещества на юго-востоке Москвы, пожар в колонии под Архангельском

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- До пяти увеличилось число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване. Пострадали около 60 человек. Еще 16 человек считаются пропавшими без вести. Возбуждено два уголовных дела.

- Утечка неизвестного газообразного вещества произошла в жилом доме на юго-востоке Москвы. Пострадали три человека: две женщины попали в больницу, мужчина от госпитализации отказался. Жителей дома вывели на улицу. "Мосгаз" утечек бытового газа не обнаружил.

- Пожар произошел в колонии под Архангельском. Деревянное здание жилого барака было сильно повреждено огнем. Пострадавших, по заявлению областного главка МЧС РФ, нет.

- Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь приняла делегацию Конгресса США. Подробности встречи пока не разглашаются.

- Пять человек погибли при столкновении "скорой" и легковушки в Нижнем Тагиле. Еще три человека пострадали. По предварительным данным, за рулем Hyundai был 16-летний местный житель.

- Вышедшее из Черноморска судно Sormovskiy с украинской пшеницей прибыло в Стамбул. На его борту примерно 3 тыс. тонн пшеницы, оно покинуло Черноморск 12 августа.

- "Спартак" разгромил "Сочи" и стал лидером РПЛ. Прошедший в Москве матч завершился со счетом 3:0. Победу "Спартаку" принесли голы Квинси Промеса (57-я и 84-я минуты) и Антона Зиньковского (71).