Число погибших в результате взрыва в ереванском ТЦ выросло до пяти

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Пять человек погибли, 57 получили ранения в результате взрыва в воскресенье в ереванском торговом центре "Сурмалу", сообщает МЧС Армении.

В ведомстве отметили, что 16 человек считаются пропавшими без вести.

В республиканском Минздраве заявили, что пострадал 61 человек.

На место трагедии утром в понедельник прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По предварительным данным МЧС, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

Торговый центр "Сурмалу" специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов.