В Запорожской области начали выдавать российские номера на машины с кодом 185

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Запорожской области на подконтрольной России территории начали выдавать водительские удостоверения российского образца и госномера на автомобили с кодом региона 185, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Там добавили, что у подразделений ГАИ, которые этим будут заниматься, достаточно в запасе госномеров, замена номеров будет проходить планово.

Чтобы получить права российского образца нужно предъявить российский паспорт и национальное водительское удостоверение. Если у заявителя нет удостоверения, заменить его может документ, подтверждающий его получение, либо документ о прохождении обучения в автошколе с отметкой Госавтоинспекции о получении удостоверения.

Для регистрации автомобиля нужно иметь паспорт гражданина России, документы на транспорт, подтверждающие право собственности, и само это транспортное средство для осмотра. Платить госпошлину за это не придется.

С 6 августа в Херсонской области начали выдавать российские госномера на транспорт с кодом региона 184.

Ранее МВД России сообщило, что сформированы временные территориальные подразделения внутренних дел в Запорожской и Херсонской областях. Их сотрудники занимаются охраной общественного порядка, обеспечением безопасности на дорогах, оперативно-разыскными мероприятиями и следственной работой.