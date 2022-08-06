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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Госномера с кодом 184 будут выдавать при регистрации транспорта в Херсонской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В ГИБДД в Херсоне начали в субботу предоставлять услуги по регистрации транспорта и замене водительских удостоверений, автомобилисты смогут получить документы и номера российского образца, сообщил журналистам представитель инспекции.

"Государственные услуги будут в первую очередь оказываться гражданам Российской Федерации, которые уже получили паспорта... Гражданам РФ будут выдаваться номера российского образца с кодом региона 184", - сказал он.

Граждане Украины также смогут зарегистрировать автомобиль, они будут получать временные регистрационные знаки с гербом Херсонской области. Номера украинского образца на территории региона выдаваться не будут.

Для замены водительского удостоверения необходимо предоставить паспорт гражданина Российской Федерации, а при его отсутствии - подтверждение обучения в автошколе. Не имеющие паспорта РФ смогут получить временные документы на право управления транспортом.

Ранее МВД РФ объявило о формировании временных территориальных органов в Запорожской и Херсонской областях. Сотрудники органов внутренних дел приступили к охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, проведению оперативно-разыскных мероприятий и следственной работе.

Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.

Херсон
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