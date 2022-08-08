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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

В Херсонской и Запорожской областях начали работу экзаменационные центры ГИБДД РФ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Регистрационно-экзаменационные центры российской Госавтоинспекции начали работу в Херсонской области с 6 августа, на подконтрольной России части Запорожской области - с 8 августа, сообщает МВД России.

Там предупредили, что процедуры обмена водительских удостоверений и регистрации транспортных средств будут проводиться с рядом особенностей. От водителей не будут требовать уплатить госпошлину. Для регистрации им не нужно будет предъявлять сотрудникам ГАИ полис ОСАГО, а для обмена прав - медицинскую справку.

Тем, у кого нет водительского удостоверения на руках, нужно будет подтвердить факт его получения ранее.

"Все указанные особенности касаются заявителей, которые имеют право на совершение процедур в упрощенном порядке и желают получить документы российского образца. Жители освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей, не имеющие гражданства Российской Федерации, смогут получить временные водительские удостоверения и регистрационные знаки на транспортные средства", - сказали в МВД.

Там пообещали, что сотрудники ГИБДД будут рассматривать каждое заявление индивидуально, а при необходимости будут консультировать граждан.

В Херсоне 6 августа при перерегистрации машин водителям начали выдавать номера российского образца с кодом региона 184.

Хроника 24 февраля – 08 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
МВД ГИБДД Херсонская область Запорожская область
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