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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Дети на Филиппинах вернулись к очному обучению после двухлетнего перерыва из-за COVID-19

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Около 28 млн учеников вернулись в школы на Филиппинах после двух лет дистанционного обучения, сообщает в понедельник Associated Press (AP).

"Миллионы учащихся вернулись в начальные и средние школы на Филиппинах в понедельник на первые очные занятия после двух лет карантина из-за коронавируса", - передаёт AP, отмечая, что все учащиеся должны находиться в учебных заведениях в масках.

Очное обучение началось почти в половине школ страны, в остальных до 2 ноября проводят как очные занятия, так и уроки в онлайн-формате. В то же время власти призывают, чтобы все школы вернулись к очному формату обучения.

Около тысячи школ не смогли вернуться к очному обучению по разным причинам, в том числе из-за нарушения энергоснабжения в результате землетрясения в прошлом месяце.

При этом власти помогли найти новые школы для 28 тыс. учеников после того, как 425 частных школ были закрыты из-за финансовых потерь ввиду коронавируса.

За все время пандемии COVID-19 на Филиппинах выявили около 3,8 млн случаев заболевания COVID-19, 61 тыс. человек скончалась от последствий заражения.

Филиппины коронавирус
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