Эрдоган назвал целью Турции организацию встречи Зеленского и Путина

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Цель Турции заключается в организации переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для преодоления украинского кризиса, заявил в понедельник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наша цель - организовать для достижения мира переговоры между президентами Путиным и Зеленским в Турции", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".

Президент Турции добавил, что Анкара продолжает прилагать усилия для "установления прочного мира на Украине".

На прошлой неделе Эрдоган посетил Украину. После встречи с Зеленским он заявил, что напомнил президенту Украины о готовности, если это будет возможным, провести его встречу с Путиным в Турции.