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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Эрдоган напомнил Зеленскому о готовности организовать его встречу с Путиным в Турции

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на Украине напомнил ему о готовности, если это будет возможным, провести его встречу с президентом России Владимиром Путиным в Турции, сообщает телеканал TRT.

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"Эрдоган по возвращении из Украины заявил, что напомнил Зеленскому, что готов провести переговоры Зеленского и Путина", - говорится в сообщении телеканала.

По словам Эрдогана, Турция будет "продолжать способствовать решению украинского кризиса через дипломатию и переговоры".

Он также отметил, что Турция готова принять участие в процессе восстановления Украины.

Накануне сообщалось, что президент Турции посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Владимир Зеленский
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