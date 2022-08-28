Службы безопасности Израиля конфисковали у четырех задержанных палестинцев оружие

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Службы безопасности Израиля продолжают операцию на Западном берегу реки Иордан, в ночь на воскресенье там происходили перестрелки, задержаны четыре человека, у них конфискованы оружие и боеприпасы, передают израильские СМИ.

Операции проводились в городе Дженин и в нескольких небольших населенных пунктах. В Дженине произошло перестрелка, раненых среди израильских военных нет.

Четыре палестинца, задержанные в ходе операции, ранее находились в розыске. Их допрашивают сотрудники общей службы безопасности (Шабак).