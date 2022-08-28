Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

В прибрежной зоне Бердянска устраняют разлив нефти из поврежденных хранилищ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Разлив нефтепродуктов из нефтехранилищ морского торгового порта Бердянска на подконтрольной РФ территории Запорожской области зафиксирован в прибрежной зоне, сообщили во временной администрации города.

"Нефтехранилища получили повреждения при ударе ВСУ ракетами "Точка-У" еще 26 февраля 2022 года и в результате воздействия внешних факторов дали течь", - говорится в сообщении администрации в официальном телеграм-канале.

Объем разлитой нефти не уточняется.

Загрязнение в акватории Бердянска в настоящее время локализуют профильные подразделения порта, уточнили в администрации.

"В ближайшее время последствия разлива будут устранены, а остатки нефтепродуктов собраны и утилизированы должным образом", - говорится в сообщении.

Порт Бердянска возобновил работу после разминирования 30 июня, когда вышло первое судно - сухогруз с зерном.

Хроника 24 февраля – 28 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Бердянск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 28 августа

Военная операция на Украине

Власти Энергодара заявили о попытке поджога территории у ЗАЭС украинскими минами

Власти Энергодара заявили о попытке поджога территории у ЗАЭС украинскими минами
Военная операция на Украине

Украинский дрон-камикадзе сбит над спецкорпусом Запорожской АЭС

В ЕС намерены поддержать приостановку упрощенного визового режима с РФ

В ЕС намерены поддержать приостановку упрощенного визового режима с РФ
Военная операция на Украине

Ударами ВКС поражены цеха "Мотор Сич" в Запорожье, где шел ремонт украинcких вертолетов

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что армия Украины за сутки дважды обстреляла территорию ЗАЭС

В Португалии нашли останки крупнейшего в Европе динозавра

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 августа

Два американских военных корабля зашли в Тайваньский пролив

The Washington Post сообщила об увеличении поставок оружия на Украину из США морским путем

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });