В прибрежной зоне Бердянска устраняют разлив нефти из поврежденных хранилищ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Разлив нефтепродуктов из нефтехранилищ морского торгового порта Бердянска на подконтрольной РФ территории Запорожской области зафиксирован в прибрежной зоне, сообщили во временной администрации города.

"Нефтехранилища получили повреждения при ударе ВСУ ракетами "Точка-У" еще 26 февраля 2022 года и в результате воздействия внешних факторов дали течь", - говорится в сообщении администрации в официальном телеграм-канале.

Объем разлитой нефти не уточняется.

Загрязнение в акватории Бердянска в настоящее время локализуют профильные подразделения порта, уточнили в администрации.

"В ближайшее время последствия разлива будут устранены, а остатки нефтепродуктов собраны и утилизированы должным образом", - говорится в сообщении.

Порт Бердянска возобновил работу после разминирования 30 июня, когда вышло первое судно - сухогруз с зерном.