В Белоруссии признали террористической оппозиционную организацию экс-силовиков BYPOL

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии признал организацию бывших сотрудников силовых структур BYPOL террористической, сообщила в среду Генпрокуратура республики.

"По заявлению Генерального прокурора Андрея Шведа Верховный суд признал неформальную организацию BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями (...) террористической", - говорится в сообщении.

Как заявили в Генпрокуратуре, деятельность организации "связана с формированием в обществе идей радикализма и склонением граждан к экстремистской деятельности для изменения конституционного строя Республики Беларусь незаконным путем". "Для этого, в том числе, проводилась работа по обучению изготовлению взрывчатых веществ и оружия, тактике оказания силового сопротивления правоохранителям, осуществлялись проработка и планирование акций террористической и экстремистской направленности. В результате на территории страны совершены различные преступления экстремисткой направленности, включая акты терроризма", - подчеркнули в ведомстве.

С 30 августа 2022 года деятельность организации на территории Белоруссии запрещена, а любое участие в ней повлечет наступление уголовной ответственности, заявили в Генпрокуратуре.

Ранее МВД Белоруссии признало BYPOL экстремистским формированием.

BYPOL - оппозиционная организация бывших силовиков, созданная после выборов президента Белоруссии, которые прошли в 2020 году.