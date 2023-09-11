В Белоруссии заочно арестовали членов оппозиционной организации BYPOL

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии согласовала проведение специального (заочного) производства в отношении представителей оппозиционной организации BYPOL, им избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

Генеральный прокурор Белоруссии согласовал постановления председателя Следственного комитета республики "о проведении специального производства в отношении руководителей террористической организации "BYPOL", сообщили в надзорном ведомстве в понедельник. "Ко всем обвиняемым с санкции прокурора заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По делу проходят шесть человек. Им инкриминированы действия с целью захвата госвласти, создание и руководство экстремистским формированием, разжигание социальной вражды и розни. Отдельным фигурантам вменяют в вину также публичные призывы к измене государству, причинение вреда национальной безопасности, публичное оскорбление представителя власти, клевету, организацию терактов и прочее.

Инициатива BYPOL была создана вскоре после президентских выборов 2020 года бывшими белорусскими силовиками, которые заняли сторону оппозиции. Верховный суд Белоруссии в августе 2022 года признал организацию террористической.