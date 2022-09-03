Оружейный магазин загорелся на севере Казахстана

Происходит детонация боеприпасов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Костанае (административный центр Костанайской области на севере Казахстана) произошел пожар в оружейном магазине, тушение осложняет детонация боеприпасов, сообщили в МЧС Казахстана.

"3 сентября в 11:20 на проспекте Назарбаева произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайшего здания... на площади более 2000 кв. м.", - говорится в сообщении, распространенном в субботу МЧС.

Место полностью оцеплено и проводится разведка, следует из сообщения. Огонь распространился на восемь частных жилых домов, повреждены припаркованные рядом два легковых автомобиля.

"Со слов хозяина оружейного магазина, в подвале находятся два человека, личный состав не может проникнуть в магазин из-за детонации боеприпасов. Локализации и ликвидации нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в пресс-релизе.

В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники.