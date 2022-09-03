Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:09

Оружейный магазин загорелся на севере Казахстана

Происходит детонация боеприпасов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Костанае (административный центр Костанайской области на севере Казахстана) произошел пожар в оружейном магазине, тушение осложняет детонация боеприпасов, сообщили в МЧС Казахстана.

"3 сентября в 11:20 на проспекте Назарбаева произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайшего здания... на площади более 2000 кв. м.", - говорится в сообщении, распространенном в субботу МЧС.

Место полностью оцеплено и проводится разведка, следует из сообщения. Огонь распространился на восемь частных жилых домов, повреждены припаркованные рядом два легковых автомобиля.

"Со слов хозяина оружейного магазина, в подвале находятся два человека, личный состав не может проникнуть в магазин из-за детонации боеприпасов. Локализации и ликвидации нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в пресс-релизе.

В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 3 сентября

NASA в субботу предпримет повторную попытку запуска к Луне миссии "Артемида-1"

NASA в субботу предпримет повторную попытку запуска к Луне миссии "Артемида-1"

Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню вооружений на сумму свыше $1,1 млрд

Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню вооружений на сумму свыше $1,1 млрд

Власти Запорожья сообщили о переводе ЗАЭС на питание собственных нужд

Военная операция на Украине

Власти Запорожья заявили, что ВСУ снова обстреливают ЗАЭС

Белый дом попросил Конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд для Украины

Глава МАГАТЭ запланировал предоставить доклад по ситуации на ЗАЭС на следующей неделе

Глава МАГАТЭ запланировал предоставить доклад по ситуации на ЗАЭС на следующей неделе

Сбербанк продал швейцарскую "дочку"

LME впервые проведет делистинг за несоблюдение этических требований

LME впервые проведет делистинг за несоблюдение этических требований

Страны G7 подтвердили стремление отказаться от российской нефти на своих рынках

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });