Один человек погиб при пожаре в оружейном магазине на севере Казахстана

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В результате пожара в оружейном магазине в Костанае на севере Казахстана погиб один человек, еще один госпитализирован, сообщили в департаменте по ЧС региона.

"Из подвала был извлечен труп мужчины, личность которого пока не установлена", - сообщили в ДЧС в субботу.

Локализация пожара объявлена в 14:29 по местному времени (11:29 по Москве). Устанавливается причина возгорания.

Как сообщалось, в субботу утром на проспекте Назарбаева произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой на предварительной площади более 2000 кв. м. Тушение пожара осложнялось детонацией боеприпасов, находившихся в оружейном магазине.

Огонь также распространился на восемь частных жилых домов, были повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля.