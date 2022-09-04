Электроснабжение начали восстанавливать в Запорожской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение Мелитополя - административного центра подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

"Да будет свет! В Мелитополе возобновлена подача электроэнергии", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье вечером.

Причину отключения он не уточнил.

Ранее Рогов сообщал об отключении в воскресенье света в Мелитополе и шести районах. При этом в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, электроснабжение сохранялось.

Проблемы с электроснабжением были также в Херсонской области из-за переподключения отремонтированных после обстрелов сетей. Специалисты уже восстановили его.