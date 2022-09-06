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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Военные РФ сообщили о 15 артобстрелах Энергодара и территории ЗАЭС за сутки

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что за сутки зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов Энергодара и территории Запорожской АЭС со стороны армии Украины, радиационный фон в норме.

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"Киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, всего украинской артиллерией выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной электростанции. "Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса №1, второй - в район перехода между спецкорпусом 1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока №2.

"Огонь велся с украинских позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии артиллерийские подразделения ВСУ подавлены", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 06 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина Энергодар ЗАЭС
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