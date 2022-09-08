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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Финляндия закрыла для СМИ пограничную зону с Россией

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Власти Финляндии закрыли для международных и финских СМИ пограничную зону на границе с Россией.

"Теперь визитов больше не будет. Мы будем поддерживать безопасность пограничной зоны", - сообщил в четверг порталу телерадиовещания Yle заместитель командира пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

Нововведение связано с действиями России в отношении Украины, а также с заявкой Финляндии на вступление в НАТО.

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Как пояснил Луккари, международные и финские СМИ начали активно посещать восточную границу после начала боевых действий в Украине. Так, по его словам, пограничная служба Юго-Восточной Финляндии каждую неделю получает десятки запросов СМИ о посещении пограничной зоны. Журналисты интересуются повседневной жизнью людей в приграничье и организацией пограничного контроля по соседству с Россией, отметил Луккари.

Он рассказал, целью режима пограничной зоны на границе с Россией является облегчение пограничного наблюдения и содействие поддержанию безопасности границы. Ширина сухопутной зоны составляет до 3 км, на море - до 4 км.

Для посещения пограничной зоны ранее было необходимо получить у погранохраны разрешение, оно выдавалось на более либеральной основе. Сейчас же, например, собирать грибы и ягоды, а также посещать погранзону журналистам для знакомства с деятельностью пограничников непосредственно на границе больше не удастся.

"Визит СМИ в пограничную зону также может быть неуместным, так как интервью может проводиться за ее пределами или в пунктах пропуска через границу", - считает Луккари.

Финляндия Россия
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