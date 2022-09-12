В Германии заявили, что ей предстоит стать ведущей военной державой Европы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Положение Германии на международной арене обязывает ее стать передовой военной силой в Европе, заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.

"Это связано с нашими размерами, нашим геополитическим расположением, нашей экономической мощью, короче говоря, с нашим значением. Это делает нас ведущей державой, хотим мы этого или нет, и в военной сфере", - приводит Financial Times ее слова с выступления в Немецком обществе внешней политики.

В частности, министр отметила, что Германии необходимо не в следующие пару лет, а в долгосрочной перспективе тратить 2% от ВВП на оборону - в соответствии со стандартами НАТО. Она сообщила о планах создать к началу 2030-х годов три боеготовых армейских дивизии, а также ослабить строгое регулирование немецкого оборонного экспорта, чтобы Германия могла активнее принимать участие в европейских оборонных проектах.

Ламбрехт уточнила, что США останутся главной силой для обороны Европы, однако рост напряженности между США и КНР, смещение внимания Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион, а также ситуация вокруг Украины требуют от европейских стран быть готовыми защищаться от угроз самостоятельно.

Министр отметила, что роль Германии во Второй мировой войне привела к скептицизму у населения в отношении военных сил. "Она сказала, что немцы привыкли рассматривать бундесвер как экстренную службу при стихийных бедствиях, которая помогает при пандемиях, наводнениях и лесных пожарах, принимает участие в миссиях в местах вроде Афганистана и Мали", - пишет Financial Times. "Но эти времена прошли", - считает Ламбрехт.

Глава Минобороны Германии затронула тему отказа Берлина поставлять танки Украине. Министр утверждает, что пока ни одно государство не отправляло Киеву произведенные западными странами боевые машины пехоты или боевые танки.

В феврале на выступлении в бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц заявил о выделении 100 миллиардов евро немецкой армии. Между тем, напоминает издание, заявления Ламбрехт последовали менее чем через две недели после того, как кабмин Германии объявил о начале работы над новой стратегией нацбезопасности, которая впервые в новейшей немецкой истории пересмотрит подход Берлина к его оборонной и внешней политике.